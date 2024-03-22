Є джентльменська домовленість. Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС

"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", - заявила віцепрем’єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

До того ж Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – додала Стефанішина.

Вона підкреслила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.