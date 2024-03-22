Є джентльменська домовленість. Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС

Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної на "Київському Безпековому Форумі".
"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", - заявила віцепрем’єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
До того ж Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.
"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – додала Стефанішина.
Вона підкреслила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.
Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Додамо, що Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що переговори щодо вступу України до ЄС мають розпочатися до кінця червня цього року.
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