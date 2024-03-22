Есть джентльменская договоренность. Стефанишина назвала сроки старта переговоров Украины с ЕС

"Мы не видели преград, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - заявила вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

К тому же Стефанишина отметила, что в четверг было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне.

"Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что будем иметь решение на июнь", - добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.