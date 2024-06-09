Є два способи. Як обміняти водійське посвідчення онлайн

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи обов'язково навчатися в автошколі, щоб скласти іспити для отримання посвідчення водія.

Також українцям розповідали, які документи потрібні для перереєстрації авто та скільки це коштує під час війни.

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