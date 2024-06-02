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Отримання водійського посвідчення: чи обов'язково навчатися в автошколі

Україна, Неділя 02 червня 2024 22:12
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Отримання водійського посвідчення: чи обов'язково навчатися в автошколі Фото: МВС пояснило, чи обов'язково навчатися в автошколі для отримання водійського посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Процес отримання посвідчення водія складається з двох головних етапів - теоретичного та практичного іспиту. Навчання в автошколі обов'язкове для складання практики водіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Аби скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До нього можна підготуватися самостійно і скористатися онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на іспиті.

Теоретичний іспит містить 20 запитань, а на його складання виділяють 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше - іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.

Особи, які проходили теоретичну підготовку в автошколі, можуть складати іспит протягом року, допоки дійсне свідоцтво про завершення навчання.

При цьому скласти практичний іспит без навчання в автошколі - неможливо. Для цього потрібне свідоцтво про закінчення практичного навчання. Воно дійсне протягом двох років.

У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит, то наступна спроба може бути не раніше, ніж через 10 календарних днів.

Перше водійське посвідчення видається на два роки.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як додати у "Дію" посвідчення водія.

Також РБК-Україна розповідало, що потрібно для перереєстрації автомобіля під час війни.

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