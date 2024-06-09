Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн

Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.
Обменять или восстановить водительское удостоверение можно через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія".
Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг составляет 572 гривны, электронного удостоверения - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.
Поменять удостоверения онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также водительские права можно обменять в сервисных центрах МВД.
Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.
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