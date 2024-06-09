Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн

Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Также украинцам рассказывали, какие документы нужны для перерегистрации автомобилей и сколько это стоит во время войны.

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