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Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн

Фото: украинцам напомнили, как обменять водительское удостоверение онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.

Обменять или восстановить водительское удостоверение можно через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія".

Алгоритм действий через кабинет водителя:

  • зайти в кабинет водителя;
  • выбрать в меню "Электронные услуги" - "Восстановление и обмен удостоверения", нажать кнопку "Заказать";
  • выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (потеря, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);
  • выбрать тип удостоверения (пластиковое или электронное);
  • проверить персональные данные;
  • поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;
  • добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
  • поставить цифровую подпись;
  • оплатить услугу.

Как обменять водительское удостоверение в "Дії":

  • перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены документа;
  • подтвердить или указать место регистрации;
  • выбрать тип удостоверения: цифровое (е-удостоверение) или пластик+цифровое;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
  • подтвердить или указать контактные данные;
  • подписать заявление;
  • оплатить услугу в течение 10 минут.

Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг составляет 572 гривны, электронного удостоверения - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.

Поменять удостоверения онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также водительские права можно обменять в сервисных центрах МВД.

 

Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Также украинцам рассказывали, какие документы нужны для перерегистрации автомобилей и сколько это стоит во время войны.

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