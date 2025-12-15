"Є два рішення": у ЄС зробили заяву щодо використання заморожених активів РФ

За його словами, ЄС запропонував "два фундаментальні рішення" щодо репараційної позики та альтернативного спільного запозичення. Саме на цій основі тривають подальші обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.

"Ми пропонуємо два рішення, які гарантуватимуть, що у 2026 та 2027 роках Україна матиме необхідне фінансування. Якщо подивитися на наявні цифри, на початку року Україна загалом забезпечена ресурсами, а вже на початку весни можуть набути чинності нові рішення", - зазначив Уйварі.

Він додав, що саме такий підхід формує бачення Європейської комісії щодо часових рамок подальших фінансових рішень стосовно підтримки України.