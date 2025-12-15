"Есть два решения": в ЕС сделали заявление по использованию замороженных активов РФ

По его словам, ЕС предложил "два фундаментальных решения" по репарационному займу и альтернативному совместному заимствованию. Именно на этой основе продолжаются дальнейшие обмены и дискуссии перед саммитом Европейского совета на этой неделе.

"Мы предлагаем два решения, которые будут гарантировать, что в 2026 и 2027 годах Украина будет иметь необходимое финансирование. Если посмотреть на имеющиеся цифры, в начале года Украина в целом обеспечена ресурсами, а уже в начале весны могут вступить в силу новые решения", - отметил Уйвари.

Он добавил, что именно такой подход формирует видение Европейской комиссии относительно временных рамок дальнейших финансовых решений по поддержке Украины.