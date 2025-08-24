Є дуже позитивні результати. Зеленський заявив про "сюрпризи" для РФ на Донбасі

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували майже 180 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на:

Лиманському,

Краматорському,

Покровському,

Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.

Крім цього, раніше сьогодні, українські розвідники до Дня незалежності України надіслали росіянам посланням. Воїни масово доставили росіянам "польову пошту".

А ще раніше прикордонники показали, як знищили колону окупантів на мотоциклах.