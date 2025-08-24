UA

Є дуже позитивні результати. Зеленський заявив про "сюрпризи" для РФ на Донбасі

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

На Донбасі українські захисники досягли позитивних результатів. Попереду на російських окупантів чекають неприємні “сюрпризи”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

Президент заявив, що українські сили мають дуже позитивні результати на Донбасі та готують для російських військ неприємні сюрпризи. 

"Сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для "русскіх". Я думаю, що головком пізніше повідомить всі деталі", - наголосив президент.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували майже 180 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на:

  • Лиманському,
  • Краматорському,
  • Покровському,
  • Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.

Крім цього, раніше сьогодні, українські розвідники до Дня незалежності України надіслали росіянам посланням. Воїни масово доставили росіянам "польову пошту".

А ще раніше прикордонники показали, як знищили колону окупантів на мотоциклах.

