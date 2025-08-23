Ворог не встиг втекти. Прикордонники знищили колону окупантів на мотоциклах (відео)

ДПСУ завдали точного удару по колоні окупантів на Донеччині. Ворог намагався втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України завдали точного удару по противнику на Донеччині. За даними ДПСУ, знищено щонайменше 5 окупантів на мотоциклах, чотири самі мотоцикли, дві вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С". Загалом ліквідовано близько десяти загарбників.