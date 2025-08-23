ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог не встиг втекти. Прикордонники знищили колону окупантів на мотоциклах (відео)

Субота 23 серпня 2025 16:13
UA EN RU
Ворог не встиг втекти. Прикордонники знищили колону окупантів на мотоциклах (відео) Фото: Підрозділ ДПСУ Фенікс ліквідував мотоциклістів та техніку окупанта (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ДПСУ завдали точного удару по колоні окупантів на Донеччині. Ворог намагався втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілоти підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України завдали точного удару по противнику на Донеччині.

За даними ДПСУ, знищено щонайменше 5 окупантів на мотоциклах, чотири самі мотоцикли, дві вантажівки та самохідну гаубицю "Мста-С".

Загалом ліквідовано близько десяти загарбників.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Російська армія завдала одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та 174 керовані авіабомби.

Покровський напрямок – найгарячіша ділянка фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ДПСУ
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"