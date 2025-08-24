Розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання до Дня незалежності України (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування. Фото: послання ГУР для окупантів (t.me/DIUkraine)

Бійці ГУР відправили окупантам листівки-послання на різних напрямках фронту. Для цього захисники використали дрони, повітряні кулі та реактивні системи залпового вогню.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 179 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Лиманському, Краматорському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.