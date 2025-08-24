ua en ru
Розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання до Дня незалежності України (відео)

Україна , Неділя 24 серпня 2025 16:04
Розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання до Дня незалежності України (відео) Фото: бійці ГУР надіслали окупантам послання до Дня незалежності України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники до Дня незалежності надіслали росіянам посланням. Воїни масово доставили росіянам "польову пошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.


Бійці ГУР відправили окупантам листівки-послання на різних напрямках фронту. Для цього захисники використали дрони, повітряні кулі та реактивні системи залпового вогню.

У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування.
Розвідники надіслали окупантам &quot;гарячі&quot; послання до Дня незалежності України (відео)
Фото: послання ГУР для окупантів (t.me/DIUkraine)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 179 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Лиманському, Краматорському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.

