ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Є дедлайн. До якого числа можна оформити "Пакунок школяра"

Середа 03 вересня 2025 06:40
UA EN RU
Є дедлайн. До якого числа можна оформити "Пакунок школяра" Фото: До якої дати потрібно подати заявку на "Пакунок школяра" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Батьки першокласників уже отримали понад 430 млн гривень допомоги через застосунок "Дія". Йдеться про програму "Пакунок школяра", що передбачає виплату 5 000 гривень на дитину. Однак є визначений період, коли потрібно встигнути подати заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепремʼєр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За даними Мінцифри, заяви подали понад 127 тисяч батьків. Виплату на суму 5 000 гривень вже отримали 86 044 родини. Кошти можна витратити на канцелярію, одяг чи взуття для дитини.

Як оформити допомогу

Якщо вашу дитину вже зараховано до 1 класу, у застосунку "Дія" з’явиться push-сповіщення. Далі потрібно:

  • оновити застосунок;
  • зайти в розділ "Сервіси" → "Допомога від держави" → "Пакунок школяра";
  • обрати дитину-першокласника;
  • оформити заяву;
  • вказати "Дія.Картку" для зарахування коштів (за потреби відкрити її у банку-партнері);
  • підписати заяву "Дія.Підписом".

Заявку потрібно подати до 15 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що у виплаті за програмою "Пакунок школяра" можуть відмовити, якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, дитину відрахували чи перевели в інший навчальний заклад, або дані про дитину чи батьків некоректно внесені до державних реєстрів. У таких випадках батькам потрібно оновити інформацію в АІКОМ або подати нову заяву.

Також ми розповідали, що програма "Пакунок школяра" тепер охоплюватиме не лише канцтовари, одяг і взуття, а й книги.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінанси Школа Діти
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком