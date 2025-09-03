ua en ru
Есть дедлайн. До какого числа можно оформить "Пакет школьника"

Среда 03 сентября 2025 06:40
UA EN RU
Есть дедлайн. До какого числа можно оформить "Пакет школьника" Фото: До какой даты нужно подать заявку на "Пакет школьника" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Родители первоклассников уже получили более 430 млн гривен помощи через приложение "Дія". Речь идет о программе "Пакет школьника", предусматривающей выплату 5 000 гривен на ребенка. Однако есть определенный период, когда нужно успеть подать заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По данным Минцифры, заявления подали более 127 тысяч родителей. Выплату на сумму 5 000 гривен уже получили 86 044 семьи. Средства можно потратить на канцелярию, одежду или обувь для ребенка.

Как оформить помощь

Если ваш ребенок уже зачислен в 1 класс, в приложении "Дія" появится push-уведомление. Далее нужно:

  • обновить приложение;
  • зайти в раздел "Сервисы" → "Помощь от государства" → "Пакет школьника";
  • выбрать ребенка-первоклассника;
  • оформить заявление;
  • указать "Дія.Карту" для зачисления средств (при необходимости открыть ее в банке-партнере);
  • подписать заявление "Дія.Подписью".

Заявку нужно подать до 15 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что в выплате по программе "Пакет школьника" могут отказать, если семья находится за границей или на временно оккупированных территориях, ребенка отчислили или перевели в другое учебное заведение, или данные о ребенке или родителях некорректно внесены в государственные реестры. В таких случаях родителям нужно обновить информацию в АИКОМ или подать новое заявление.

Также мы рассказывали, что программа "Пакет школьника" теперь будет охватывать не только канцтовары, одежду и обувь, но и книги.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

