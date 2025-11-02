Є більше Patriot, включаємо в роботу: Зеленський анонсував подальше посилення ППО

"Є ще "Петріоти" в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури, наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це", - наголосив він.

Президент додав, що переговори ведуться не тільки з лідерами держав, а й з виробниками систем ППО та ракет до них.

"Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - сказав Зеленський.

Лідер країни нагадав, що Україна вимушена щодня захищатися від російської балістики. Він додав, що необхідно і далі знищувати військову авіацію РФ, що потребує багатокомпонентної системи ППО.

"А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "Гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз - дрони-перехоплювачі", - повідомив президент.

За його словами, кількість дронів-перехоплювачів на 2025 рік буде такою, як визначено державним завданням. Він також наголосив на необхідності швидкого та якісного збільшення кількості навчених операторів дронів.