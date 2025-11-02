Є більше Patriot, включаємо в роботу: Зеленський анонсував подальше посилення ППО

Україна тепер має більше Patriot, проте працюватиме для отримання ще більше цих систем. Водночас пріоритетом для країни зараз є дрони-перехоплювачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського.
"Є ще "Петріоти" в Україні, включаємо в роботу. Звісно, для всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури, наші міста, і ми будемо й надалі працювати, щоб отримати це", - наголосив він.
Президент додав, що переговори ведуться не тільки з лідерами держав, а й з виробниками систем ППО та ракет до них.
"Будуть на наступному тижні зустрічі щодо цього, ми представили партнерам усі розрахунки, всі можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППО", - сказав Зеленський.
Лідер країни нагадав, що Україна вимушена щодня захищатися від російської балістики. Він додав, що необхідно і далі знищувати військову авіацію РФ, що потребує багатокомпонентної системи ППО.
"А це і наша військова авіація, і є рішення щодо цього і по "Гріпенах", і по французьких літаках, ми працюємо по F-16. Також системи ППО й ракети до них, розвиток мобільних вогневих груп і, звісно, пріоритет зараз - дрони-перехоплювачі", - повідомив президент.
За його словами, кількість дронів-перехоплювачів на 2025 рік буде такою, як визначено державним завданням. Він також наголосив на необхідності швидкого та якісного збільшення кількості навчених операторів дронів.
Нагадаємо, 2 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини системи Patriot, про що Берлін заявляв на початку серпня 2025 року. Країни домовлялися про дві системи.
Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.
Зазначимо, президент України під час засідання "коаліції рішучих" закликав європейські країни надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США.