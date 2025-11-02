Есть больше Patriot, включаем в работу: Зеленский анонсировал дальнейшее усиление ПВО

"Есть еще "Петриоты" в Украине, включаем в работу. Конечно, для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры, наши города, и мы будем и дальше работать, чтобы получить это", - подчеркнул он.

Президент добавил, что переговоры ведутся не только с лидерами государств, но и с производителями систем ПВО и ракет к ним.

"Будут на следующей неделе встречи по этому поводу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО", - сказал Зеленский.

Лидер страны напомнил, что Украина вынуждена ежедневно защищаться от российской баллистики. Он добавил, что необходимо и дальше уничтожать военную авиацию РФ, что требует многокомпонентной системы ПВО.

"А это и наша военная авиация, и есть решение по этому поводу и по "Грипенам", и по французским самолетам, мы работаем по F-16. Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас - дроны-перехватчики", - сообщил президент.

По его словам, количество дронов-перехватчиков на 2025 год будет таким, как определено государственным заданием. Он также отметил необходимость быстрого и качественного увеличения количества обученных операторов дронов.