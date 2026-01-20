Є багато народних депутатів, які вже хочуть скласти мандати, - Зеленський

"Є багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", - наголосив лідер країни.

За його словами, монобільшість намагалися розвалити і впливати на неї для голосування "потрібних" законів.

"Починаючи з існування монобільшості, п'ять років тому, спочатку це робили фінансові групи, включаючи і Коломойського групу. Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні", - сказав Зеленський.

Він додав, що монобільшість зберіглась, а "хтось не зберіг свою свободу". За його словами, багато хто з цих політичних і фінансових груп під час війни поїхав за кордон.

"І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив Євросоюз, Світовий Банк, які дуже нам потрібні були для кандидатства на шляху в ЄС. Ми стали кандидатами, і монобільшість на сьогодні працює", - сказав лідер країни.