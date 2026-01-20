Есть много народных депутатов, которые уже хотят сложить мандаты, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас многие народные депутаты хотят сложить свои мандаты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.
"Есть много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок. Но тем не менее есть война, есть вызовы войны, есть закон. Так что пока всем нужно работать, как бы сложно ни было", - подчеркнул лидер страны.
По его словам, монобольшинство пытались развалить и влиять на него для голосования "нужных" законов.
"Начиная с существования монобольшинства, пять лет назад, сначала это делали финансовые группы, включая и Коломойского группу. Все хотели влиять на монобольшинство, на "Слугу народа", голосовать те законы, которые кому-то нужны", - сказал Зеленский.
Он добавил, что монобольшинство сохранилось, а "кто-то не сохранил свою свободу". По его словам, многие из этих политических и финансовых групп во время войны уехали за границу.
"И даже сейчас из-за границы попытались во время полномасштабной войны развалить монобольшинство. Но монобольшинство голосовало все законы, которые просил Евросоюз, Всемирный Банк, которые очень нам нужны были для кандидатства на пути в ЕС. Мы стали кандидатами, и монобольшинство на сегодня работает", - сказал лидер страны.
Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и САП в рамках спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, причастных к продаже голосов в Верховной Раде.
По информации источников РБК-Украина, подозреваемые - народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба. Уже 1 января Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к этим нардепам.
Двум подозреваемым назначили по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.
Кроме того, недавно народному депутату Анне Скороход сообщили о подозрении в организации преступной группы, которая "продавала" санкции Совета нацбезопасности и обороны.