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Є 4 дні. Українцям пояснили, чому важливо передавати показання за світло під час відключень

Фото: українцям пояснили, чому важливо передавати показання за світло під час відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В період відключень світла особливо важливо вчасно передавати показники лічильника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".

"Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки", - додає "ДТЕК". 

Дата передачі показників: з 31 травня до 3 червня.

Для того, щоб передати покази лічильників, можна скористатись одним зі зручних способів: 

  • через мобільний додаток "Мережі онлайн", який можна завантажити в  AppStore та Google Play Market
  • через вебформу. Для цього достатньо вказати район, номер особового рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та покази по зонах;
  • через особистий кабінет на сайті ДТЕК; 
  • через голосове меню за номерами  (044) 4590740, (067) 4957040, (093) 495-70-40 або (099) 495-70-40. Після дзвінка натисніть кнопку "2".

Підвищення тарифів на світло

За словами голови  Міністерства енергетики України Германа Галущенка, до кінця травня уряд планує ухвалити рішення щодо підвищення тарифу на світло

 Як пояснював директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, підвищення тарифів дозволить профінансувати ремонти електростанцій, які постраждали через обстріли російських терористів. 

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