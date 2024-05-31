Є 4 дні. Українцям пояснили, чому важливо передавати показання за світло під час відключень

В період відключень світла особливо важливо вчасно передавати показники лічильника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".
"Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки", - додає "ДТЕК".
Дата передачі показників: з 31 травня до 3 червня.
Для того, щоб передати покази лічильників, можна скористатись одним зі зручних способів:
За словами голови Міністерства енергетики України Германа Галущенка, до кінця травня уряд планує ухвалити рішення щодо підвищення тарифу на світло.
Як пояснював директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, підвищення тарифів дозволить профінансувати ремонти електростанцій, які постраждали через обстріли російських терористів.
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