RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть 4 дня. Украинцам объяснили, почему важно передавать показания за свет во время отключения

Фото: украинцам объяснили, почему важно передавать показания за свет во время отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В период отключения света особенно важно своевременно передавать показатели счетчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

"Это поможет нам рассчитать объем только потребленной электроэнергии за май, а вашему поставщику выставить корректные счета", – добавляет "ДТЭК".

Дата передачи показателей: с 31 мая по 3 июня.

Для того чтобы передать показы счетчиков, можно воспользоваться одним из удобных способов:

  • через мобильное приложение "Мережі онлайн", которое можно скачать в AppStore и Google Play Market;
  • через вебформу. Для этого достаточно указать район, номер лицевого счета, количество зон на вашем счетчике и показы по зонам;
  • через личный кабинет на сайте ДТЭК;
  • через голосовое меню по номерам (044) 4590740, (067) 4957040, (093) 495-70-40 или (099) 495-70-40. После вызова нажмите кнопку "2".

Повышение тарифов на свет

По словам главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, до конца мая правительство планирует принять решение о повышении тарифа на свет.

Как объяснял директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, повышение тарифов позволит профинансировать ремонты электростанций, пострадавших из-за обстрелов российских террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК