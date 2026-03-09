ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Є 11 запитів від країн": Зеленський анонсував допомогу партнерам через війну в Ірані

15:25 09.03.2026 Пн
2 хв
Україна готова допомагати як зі збиттям дронів і ракет, так і завданням ударів по виробництвах зброї
aimg Валерій Ульяненко
"Є 11 запитів від країн": Зеленський анонсував допомогу партнерам через війну в Ірані Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна отримала 11 запитів від країн-сусідів Ірану, США та країн Європи. РНБО з Генштабом та Силами оборони визначать, як на них відреагувати без втрати для Києва можливості захищатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії

Він зазначив, що сьогодні, 9 березня, провів Ставку, на якій розглянули дестабілізацію через війну в Ірані та ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують Київ у війні.

"Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу - і, зокрема, на Україну, - на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей", - йдеться у заяві президента.

Крім того, були розглянуті запити держав на безпекову підтримку з боку України - у протидії "Шахедам" та іншим подібним викликам.

Україна вже отримала 11 запитів

"Станом на цей час є 11 запитів від країн - сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова реагувати на запити країн, які допомагають їй відстоювати незалежність та захищати життя українців. За його словами, Київ вже відповів на частину запитів "конкретними рішеннями і підтримкою".

"РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно - так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись", - підкреслив Зеленський.

Пріоритетом для України, за словами президента, є відсутність переваги іранського режиму "над захисниками життя".

"Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів - виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з даними західних ЗМІ, США та Катар ведуть переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів, щоб дешевше збивати іранські "Шахеди".

Зазначимо, Україна збирається направити групу військових фахівців на Близький Схід для передачі практичного досвіду протидії іранським дронам. Йдеться про бійців, які мають реальний досвід знищення дронів типу "Шахед".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Іран
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС