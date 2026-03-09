ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Есть 11 запросов от стран": Зеленский анонсировал помощь партнерам из-за войны в Иране

15:25 09.03.2026 Пн
2 мин
Украина готова помогать как со сбиванием дронов и ракет, так и нанесением ударов по производствам оружия
aimg Валерий Ульяненко
"Есть 11 запросов от стран": Зеленский анонсировал помощь партнерам из-за войны в Иране Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина получила 11 запросов от стран-соседей Ирана, США и стран Европы. СНБО с Генштабом и Силами обороны определят, как на них отреагировать без потери для Киева возможности защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина направила дроны и экспертов для защиты баз США в Иордании

Он отметил, что сегодня, 9 марта, провел Ставку, на которой рассмотрели дестабилизацию из-за войны в Иране и риски для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают Киев в войне.

"Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу - и, в частности, на Украину, - на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей", - говорится в заявлении президента.

Кроме того, были рассмотрены запросы государств на поддержку безопасности со стороны Украины - в противодействии "Шахедам" и другим подобным вызовам.

Украина уже получила 11 запросов

"По состоянию на это время есть 11 запросов от стран - соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова реагировать на запросы стран, которые помогают ей отстаивать независимость и защищать жизнь украинцев. По его словам, Киев уже ответил на часть запросов "конкретными решениями и поддержкой".

"СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать положительно - так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться", - подчеркнул Зеленский.

Приоритетом для Украины, по словам президента, является отсутствие преимущества иранского режима "над защитниками жизни".

"Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров - производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах", - отметил он.

Напомним, согласно данным западных СМИ, США и Катар ведут переговоры по закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

Отметим, Украина собирается направить группу военных специалистов на Ближний Восток для передачи практического опыта противодействия иранским дронам. Речь идет о бойцах, которые имеют реальный опыт уничтожения дронов типа "Шахед".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Иран
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС