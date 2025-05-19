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Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському може призвести до реальних мирних переговорів, - ОП

Понеділок 19 травня 2025 15:05
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Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському може призвести до реальних мирних переговорів, - ОП Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дзвінок президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа українському колезі Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну зрештою може призвести до реальних мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Як відзначив Подоляк, він не вірить у те, що війна закінчиться одразу після дзвінка Трампа Путіну та Зеленському. Водночас розмова може розпочати процес, який зрештою приведе до реальних мирних переговорів, оскільки нещодавня зустріч української та російської делегацій у Туреччині була лише "імітацією" цих переговорів.

"Путін, сидячи в Кремлі, не хоче йти на поступки нікому і думає, що він повністю контролює ситуацію. Він вважає, що у нього все ще достатньо гарматного м'яса для досягнення своїх військових цілей. Путіна неможливо переконати - його можна лише змусити прийняти певні рішення", - додав заступник голови ОП.

За словами Подоляка, на його думку, Захід наразі рухається до санкцій, які зрештою зламають російський сектор енергоресурсів, ядерну промисловість і банківську систему.

"Але все залежатиме від того, чи підуть цим шляхом США. Наразі Європа дивиться на США і чекає на чітку позицію Вашингтона. Я думаю, що, серед іншого, саме тому Трампу потрібен телефонний дзвінок у понеділок", - зауважив він.

Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському

17 травня Трамп анонсував телефонні переговори з диктатором Путіним та президентом Зеленським. З головою Кремля розмова відбудеться о 17:00 за київським часом. Після цього голова Білого дому зателефонує українському лідеру.

Детальніше про сьогоднішні переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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