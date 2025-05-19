ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звонок Трампа Путину и Зеленскому может привести к реальным мирным переговорам, - ОП

Понедельник 19 мая 2025 15:05
UA EN RU
Звонок Трампа Путину и Зеленскому может привести к реальным мирным переговорам, - ОП Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Звонок президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину в конце концов может привести к реальным мирным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Rzeczpospolita.

Как отметил Подоляк, он не верит в то, что война закончится сразу после звонка Трампа Путину и Зеленскому. В то же время разговор может начать процесс, который в конце концов приведет к реальным мирным переговорам, поскольку недавняя встреча украинской и российской делегаций в Турции была лишь "имитацией" этих переговоров.

"Путин, сидя в Кремле, не хочет идти на уступки никому и думает, что он полностью контролирует ситуацию. Он считает, что у него все еще достаточно пушечного мяса для достижения своих военных целей. Путина невозможно убедить - его можно только заставить принять определенные решения", - добавил замглавы ОП.

По словам Подоляка, по его мнению, Запад сейчас движется к санкциям, которые в конце концов сломают российский сектор энергоресурсов, ядерную промышленность и банковскую систему.

"Но все будет зависеть от того, пойдут ли по этому пути США. Сейчас Европа смотрит на США и ждет четкой позиции Вашингтона. Я думаю, что, среди прочего, именно поэтому Трампу нужен телефонный звонок в понедельник", - отметил он.

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

17 мая Трамп анонсировал телефонные переговоры с диктатором Путиным и президентом Зеленским. С главой Кремля разговор состоится в 17:00 по киевскому времени. После этого глава Белого дома позвонит украинскому лидеру.

Подробнее о сегодняшних переговорах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Офис президента Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину