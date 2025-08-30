Джулія Робертс показала ідеальний кежуал-лук на осінь: варто повторити! (фото)

Яким образом вразила Джулія Роберстс

Акторка прибула на 81-й Венеціанський кінофестиваль на острові Лідо, щоб представляти свій новий фільм "After the Hunt" режисера Луки Гуаданьїно. Вона одразу привернула увагу своїм стильним луком для пресконференції та фотоколу.

Жакет та штани

Для заходу Робертс обрала речі з колекції Versace. Основою образу став синій вовняний жакет із чітким кроєм, поєднаний зі смугастою сорочкою на ґудзиках та класичними штанами з деніму темно-синього кольору.

Такий сет вдало поєднує офісну суворість та вуличну легкість. Ідеально збалансований кежуал, який підходить як для роботи, так і прогулянок.

Аксесуари

Окремий акцент створили аксесуари в образі Робертс. Вона доповнила його вінтажним ременем з золотою пряжкою та плетеними шкіряними підборами Vienna 95.

Увагу модних оглядачів також привернула об'ємна сумка з ініціалами JM (Julia Moder), що означають справжнє прізвище акторки після заміжжя. Такий аксесуар не лише додає елегантності своїй власниці, а й унікальності.

Як повторити стильний образ та з чим носити

Поєднуйте жакет з чорними класичними штанами, шкіряною спідницею чи сукнею.

Смугасту сорочку можна носити окремо, а прохолоднішу пору на верх накинути жилетку або кардиган.

Джинси легко замінити на широкі палаццо чи прямі брюки, якщо хочеться додати суворості та класичності.

Обирайте мінімалістичні аксесуари. Це може бути ремінь із цікавою пряжкою та сумка.

На власному прикладі Робертс показала, як класичні елементи створюють бездоганний стиль. Такий кежуал чудово підходить на початок осіннього сезону.