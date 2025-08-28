ua en ru
Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає тренди

Четвер 28 серпня 2025 07:15
Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає тренди Віра Брежнєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Шкіряні знову в моді, і це підтверджують фешн-блогери та зірки. Співачка Віра Брежнєва продемонструвала один з головних трендів осені 2025 року, з'явившись у стильному образі, який легко повторити.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Брежнєвої.

Який "лук" вибрала співачка

Віра Брежнєва демонструє образ, у якому поєднуються класичні елементи з сучасним, сміливим кроєм. Це стильний і динамічний монохромний чорний лук.

Укорочений жакет

Основний акцент в образі - чорний укорочений жакет з чітко окресленою лінією плечей. Він має широкий комір, але не застібається, створюючи динамічний і розслаблений силует.

Такий крій зараз дуже популярний, оскільки він дає змогу підкреслити талію, зберігаючи при цьому строгість класичного жакета.

Топ

Під жакетом видно чорний топ з оригінальним кроєм, а також вирізами на животі. Ця деталь надає образу сучасності, а також створює цікавий контраст між жакетом і топом.

Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає трендиБрежнєва показала модний образ (фото: instagram.com/ververa)

Штани

Образ доповнюють шкіряні штани чорного кольору, які надають образу вишуканості та динаміки. Вони мають високу посадку і розкльошений крій, що робить ноги візуально довшими. Шкіряна фактура надає образу зухвалості та елегантності.

Взуття

Завершують лук туфлі на підборах з об'ємними квітковими аплікаціями, що створюють контраст із темним одягом і додають нотку романтики та жіночності. А також чорна шкіряна сумка-багет із квіткою.

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як елегантний кежуал або стріт-стайл. Він ідеально пасує для вечірніх прогулянок, зустрічей із друзями або неформальних заходів.

Поєднання класичних елементів, як-от жакет і шкіряні штани, із сучасними трендами, як-от укорочений крій, робить цей образ водночас актуальним і універсальним.

Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає трендиВіра Брежнєва задає тренди (фото: instagram.com/ververa)

Чому шкіряні штани кльош у тренді

Повернення стилю 70-х

Цей фасон є класичним елементом епохи 70-х, яка зараз переживає справжній ренесанс у моді. Дизайнери активно переосмислюють силуети, використовуючи сучасні матеріали.

Універсальність та елегантність

Шкіра завжди має дорогий і стильний вигляд. Шкіряні штани кльош можна легко комбінувати як з офісним жакетом, так і зі звичайним светром, що робить їх універсальним елементом гардероба.

Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає трендиЯкі штани обрати на осінь 2025 (фото: instagram.com/ververa)

Створення гармонійного силуету

Фасон кльош візуально подовжує ноги та робить фігуру більш пропорційною. Широка частина знизу врівноважує верхню частину тіла, створюючи елегантний і жіночний силует.

Експерименти з фактурами

Сучасні технології дають змогу створювати шкіру (як натуральну, так і еко) з різними ефектами, що робить штани ще цікавішим елементом. Це дає змогу експериментувати з образами, поєднуючи, наприклад, шкіру і трикотаж, як це зробила Віра Брежнєва.

Як виглядають наймодніші штани на осінь 2025: Віра Брежнєва задає трендиВіра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Тренди Модні тренди Стиль життя
