Джулия Робертс показала идеальный кэжуал-лук на осень: стоит повторить! (фото)

Джулия Робертс в очередной раз доказала, что даже в сдержанном кэжуале можно выглядеть стильно и элегантно. Она мгновенно привлекла внимание своим образом, который идеально подойдет на осень.
Какой лук выбрала звезда и как его повторить, рассказывает РБК-Украина.
Актриса прибыла на 81-й Венецианский кинофестиваль на острове Лидо, чтобы представлять свой новый фильм "After the Hunt" режиссера Луки Гуаданьино. Она сразу привлекла внимание своим стильным луком для пресс-конференции и фотоколла.
Жакет и брюки
Для мероприятия Робертс выбрала вещи из коллекции Versace. Основой образа стал синий шерстяной жакет с четким кроем, соединенный с полосатой рубашкой на пуговицах и классическими брюками из денима темно-синего цвета.
Такой сет удачно сочетает офисную строгость и уличную легкость. Идеально сбалансированный кэжуал, который подходит как для работы, так и прогулок.
Аксессуары
Отдельный акцент создали аксессуары в образе Робертс, дополнив его винтажным ремнем с золотой пряжкой и плетеными кожаными каблуками Vienna 95.
Внимание модных обозревателей также привлекла объемная сумка с инициалами JM (Julia Moder), означающими настоящую фамилию актрисы после замужества. Такой аксессуар не только добавляет элегантности своей обладательнице, но и уникальности.
На собственном примере Робертс показала, как классические элементы создают безупречный стиль. Такой кэжуал прекрасно подходит для начала осеннего сезона.
