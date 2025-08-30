RU

Джулия Робертс показала идеальный кэжуал-лук на осень: стоит повторить! (фото)

Что носить осенью - модный пример от Джулии Робертс (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Джулия Робертс в очередной раз доказала, что даже в сдержанном кэжуале можно выглядеть стильно и элегантно. Она мгновенно привлекла внимание своим образом, который идеально подойдет на осень.

Какой лук выбрала звезда и как его повторить, рассказывает РБК-Украина.

Каким образом поразила Джулия Роберстс

Актриса прибыла на 81-й Венецианский кинофестиваль на острове Лидо, чтобы представлять свой новый фильм "After the Hunt" режиссера Луки Гуаданьино. Она сразу привлекла внимание своим стильным луком для пресс-конференции и фотоколла.

Жакет и брюки

Для мероприятия Робертс выбрала вещи из коллекции Versace. Основой образа стал синий шерстяной жакет с четким кроем, соединенный с полосатой рубашкой на пуговицах и классическими брюками из денима темно-синего цвета.

Такой сет удачно сочетает офисную строгость и уличную легкость. Идеально сбалансированный кэжуал, который подходит как для работы, так и прогулок.

Аксессуары

Отдельный акцент создали аксессуары в образе Робертс, дополнив его винтажным ремнем с золотой пряжкой и плетеными кожаными каблуками Vienna 95.

Внимание модных обозревателей также привлекла объемная сумка с инициалами JM (Julia Moder), означающими настоящую фамилию актрисы после замужества. Такой аксессуар не только добавляет элегантности своей обладательнице, но и уникальности.

Как повторить стильный образ и с чем носить

  • Сочетайте жакет с черными классическими брюками, кожаной юбкой или платьем.
  • Полосатую рубашку можно носить отдельно, а в прохладное время на верх накинуть жилетку или кардиган.
  • Джинсы легко заменить на широкие палаццо или прямые брюки, если хочется добавить строгости и классичности.
  • Выбирайте минималистичные аксессуары. Это может быть ремень с интересной пряжкой и сумка.

На собственном примере Робертс показала, как классические элементы создают безупречный стиль. Такой кэжуал прекрасно подходит для начала осеннего сезона.

