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Джулиани пригласили дать показания по коррупции в Украине

Новости » Политика    08.10.2019 - 19:02
Джулиани пригласили дать показания по коррупции в Украине
Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Джулиани лоббировал необоснованные обвинения в совершении правонарушений против Байденов

Глава правового комитета Сената Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщается, Джулиани открыто защищал Трампа, который попал в следствие по делу об импичменте, инициированном Палатой представителей в сентябре после того, как сотрудник американской разведки обвинил президента в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование по делу бывшего вице-президента Джо Байдена и его сын Хантера.

Джулиани, который был включен в жалобу сотрудника разведки США, также был ведущим голосом, лоббируя необоснованные обвинения в совершении правонарушений против Байденов.

В ответ на приглашение свидетельствовать по делу коррупции в Украине Джулиани заявил, что любит Линдси, но все еще является юристом, и ему придется иметь дело с привилегиями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время выступления на слушаниях в Конгрессе относительно расследования импичмента Трампа, Курт Волкер признался, что советовал адвокату Трампа Руди Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байдена.

Кроме того, Белый дом дал распоряжение не появляться для дачи показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа американскому послу в Евросоюзе Гордону Сондленду. Позже эту информацию подтвердил сам президент.

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