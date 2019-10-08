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Джуліані запросили дати свідчення по корупції в Україні

Новини » Політика    08.10.2019 - 19:02
Джуліані запросили дати свідчення по корупції в Україні
Фото: Руді Джуліані (GettyImages)

Джуліані лобіював необґрунтовані звинувачення у скоєнні правопорушень проти Байденов

Голова правового комітету Сенату Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Руді Джуліані дати свідчення про корупцію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, Джуліані відкрито захищав Трампа, який потрапив в слідство у справі про імпічмент, ініційованому Палатою представників у вересні після того, як співробітник американської розвідки звинуватив президента в тому, що він попросив президента України Володимира Зеленського ініціювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його син Хантера

Джуліані, який був включений до скарги співробітника розвідки США, також був провідним голосом, лобіюючи необґрунтовані звинувачення у скоєнні правопорушень проти Байденов.

У відповідь на запрошення свідчити у справі корупції в Україні Джуліані заявив, що любить Ліндсі, але все ще є юристом, і йому доведеться мати справу з привілеями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Крім того, Білий дім дав розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа американському послу в Євросоюзі Гордону Сондленду. Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент.

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