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Джулиани предлагали принять участие в процессе ПриватБанка против Коломойского, - Bloomberg

Новости » Общество     26.11.2019 - 11:59
Джулиани предлагали принять участие в процессе ПриватБанка против Коломойского, - Bloomberg
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Юристы "ПриватБанка" дважды встречались с Джулиани, однако не пришли к согласию

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обсуждал возможность участия в гражданском процессе "ПриватБанка" против бывшего владельца Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что к Джулиани с данным предложением обратились юристы "ПриватБанка". Они интересовались возможно ли его участие в гражданском процессе против Коломойского, которого тот критиковал в Twitter, а также выясняли, есть ли у него информация относительно бывшего владельца.

"С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию", - сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в процессе о национализациии "ПриватБанка" в американском суде будет представлять адвокат Марк Касовиц. До этого Касовиц на протяжении нескольких лет работал с президентом США Дональдом Трампом.

Также недавно Коломойский заявил, что вернет в свою собственность "ПриватБанк" в ближайшем будущем. По словам Коломойского, о его планах знают в Международном валютном фонде.

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