Экс-владельцы ПриватБанка возместили более 11 млн фунтов за суды в Лондоне

Фото: Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (коллаж РБК-Украина)

Коломойский, Боголюбов и шесть компаний оплатили судебные издержки банка

Государственный "ПриватБанк" получил полную сумму возмещения расходов в размере 10,9 млн фунтов стерлингов, которые обязал уплатить Апелляционный суд Лондона, и проценты. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили пресс-службе, в настоящее время банк получил свыше 11 млн фунтов стерлингов (более 14 млн долларов) включительно с процентами. Уплаченная сумма включает 3,4 млн фунтов стерлингов в счет расходов банка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возврат 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года.

"Окончательная сумма обязательства ответчиков по возмещению расходов, понесенных банком в суде первой и апелляционной инстанции, будет определена должным образом", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, Апелляционный суд Лондона обязал Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шесть корпоративных ответчиков оплатить возмещение после удовлетворения апелляционной жалобы банка в Лондоне в прошлом месяце.

Напомним, государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Отметим суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанка 10,9 млн фунтов судебных издержек до 12 ноября 2019 года.