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Джуліані пропонували взяти участь у процесі Приватбанку проти Коломойського, - Bloomberg

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 11:59
Джуліані пропонували взяти участь у процесі Приватбанку проти Коломойського, - Bloomberg
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Юристи "Приватбанку" двічі зустрічалися з Джуліані, проте не дійшли згоди

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані обговорював можливість участі в цивільному процесі "Приватбанку" проти колишнього власника Ігоря Коломойського. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що до Джуліані з даною пропозицією звернулися юристи "Приватбанку". Вони цікавилися можливо його участь у цивільному процесі проти Коломойського, якого той критикував в Twitter, а також з'ясовували, чи є у нього інформація щодо колишнього власника.

"З серпня Джуліані двічі зустрічався з представниками банку в адвокатській конторі Quinn Emanuel в Нью-Йорку, проте в результаті сторони не прийшли до згоди", - повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що інтереси українського бізнесмена Ігоря Коломойського в процесі про национализациии "Приватбанку" в американському суді представлятиме адвокат Марк Касовиц. До цього Касовиц протягом кількох років працював з президентом США Дональдом Трампом.

Також нещодавно Коломойський заявив, що поверне у свою власність "ПриватБанк" в найближчому майбутньому. За словами Коломойського, про його плани знають в Міжнародному валютному фонді.

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