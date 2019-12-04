Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - NYT

Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Джулиани планирует снять документальный фильм, отстаивающий тезисы Трампа по делу об импичменте

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште (Венгрия) с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко, и бывшим главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

В частности, во время встречи Артеменко и Охендовский поставили под сомнение подлинность так называемой "Амбарной книги "Партии регионов" в части, которая касалась бывшего политтехнолога Трампа Пола Манафорта.

Отметим, ранее сообщалось, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По информации издания, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

Также РБК-Украина писало, что Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. В частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.

Напомним, в сентябре в американском Конгрессе инициировали начало процедуры импичмента президента Трампа из-за телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главу Белого дома обвиняют в давлении на Украину с целью расследования деятельности газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Сам Трамп отрицает какое-либо давление на украинское правительство.