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Джулиани собрал в Украине "очень важную" информацию для Трампа, - NYT

Новости » Политика     14.12.2019 - 06:48
Джулиани собрал в Украине "очень важную" информацию для Трампа, - NYT
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Адвокат готовит специальный доклад

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах Трампа во время своей поездки в Украину в начале декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что после возвращения в Нью-Йорк 7 декабря, Джулиани сразу же позвонил Трамп.

"Адвокат заявил ему, что смог получить "больше, чем ты можешь себе представить", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Джулиани готовит 20-страничный доклад для Трампа по итогам поездки.

Ранее Джулиани сообщал, что у него есть доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

РБК-Украина писало, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

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