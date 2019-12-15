Джулиани пригласили под присягой рассказать о поездке в Украину

Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Ранее Джулиани сказал, что его поездка "принесла больше, чем можно себе представить"

Председатель Юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм пригласил Руди Джулиани, личного юриста президента США Дональда Трампа, выступить перед Комитетом по свидетельствам о своей недавней поездке в Украину. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее Джулиани сказал, что его поездка принесла больше, чем можно себе представить".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти к Юридическому комитету - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", - сказал он.

Во время недавней поездки в Украину, Джулиани, по сообщениям, встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником Посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Напомним, в среду, 4 декабря, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев с намерением встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом в деле об импичменте Трампа.

РБК-Украина писало, что Конгресс США перешел к новому этапу расследования в рамках импичмента. в частности, комитет по вопросам разведки Конгресса одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа.