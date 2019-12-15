Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані заявив, що "українські" матеріали доводять, що Трамп нічого поганого не зробив

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту Трампа. Про це Джуліані повідомив в Twitter.

За його словами, зібрана інформація свідчить про те, що Трамп нічого поганого не зробив.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяці розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про це імпічмент і зокрема показують, що Трамп нічого поганого не зробив", - написав Джуліані.

Свої твіти він проілюстрував кадрами зы знятого ним документального фільму, який виправдовує дії господаря Білого дому.

За словами Джуліані, свідчення показують, що "в 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп повинен був просити про американсько-українське розслідування". Імпічмент, вважає він, служив прикриттям для демократів.

"Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за межі справи Байдена. А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа", - стверджує Джуліані.

"Ви можете поставити під сумнів достовірність показань свідків, але ви не можете поставити під сумнів тверді документальні докази, які надає кожна безпосередня частина цього розслідування", - зазначив Джуліані.

У свідка Віктора Шокіна - колишнього генпрокурора України, за словами адвоката Трампа, є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами.

"Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів", - пише Джуліані.

"Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна (надав, - ред.) записи, які підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення", - продовжує адвокат Трампа.

За словами Джуліані, документи доводять, що Йованович "відмовляла у видачі віз свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів". Документи нібито "чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами".

"Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити розслідуванню корупції в часи Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; вимагання; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, щоб знищити кандидата Трампа", - підкреслив Джуліані.

Адвокат Трампа зазначив, що "далі буде ще багато іншого".

Нагадаємо, голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем запросив Руді Джуліані виступити перед Комітетом зі свідченнями про свою нещодавню подорож до України.

В середу, 4 грудня, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва з наміром зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.