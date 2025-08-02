"Джуд Лоу відпочиває". Григорій Бакланов став обличчям Armani і вразив всіх (відео)

Григорій Бакланов став амбасадором парфумів Giorgio Armani

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" презентував аромат Acqua di Giò Profondo від бренду Giorgio Armani.

У своєму блозі він опублікував атмосферне рекламне відео, у якому вразив шанувальників не лише харизмою, а й глибокою емоційністю.

Що відомо про парфуми Acqua di Giò Profondo

Аромат, обличчям якого став Бакланов, був створений парфумером Альберто Морільясом у 2020 році.

Він поєднує у собі морські ноти, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис і мускус. Його вартість на українському ринку становить близько 3000 гривень

Як відреагували в мережі

Ролик швидко підкорив глядачів. У коментарях юзери не стримували емоцій. Не змогли змовчати й зіркові колеги актора.

"Джуд Лоу відпочиває", - написала акторка Антоніна Хижняк.

"Що це за красень?", - підтримала Анна Саліванчук.

"Ухххх", - відреагував Тарас Цимбалюк.

"Нє, ну просто Тейлор-Джонсон", - зазначила Ксенія Вертинська.

Користувачі також не залишилися осторонь і висловили захоплення від відео актора.

"Ну треба попереджати про такий контент!"

"Пристрасно і чуттєво… забрав лаври в Цимбалюка".

"Неочікувано, але вау! Новий образ вам дуже пасує.

"Красунчик".

Зірка "Спіймати Кайдаша" розірвав мережу (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Що відомо про Григорія Бакланова

Український актор театру та кіно народився 31 серпня 1994 року в Одесі. Здобув вищу освіту в університеті імені Карпенка-Карого.

Крім "Спіймати Кайдаша", глядачі можуть бачити його в серіалах "Сага", "Кохання та полум'я", у фільмі "Пекельна хоругва" тощо.

У березні 2024 року він офіційно розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару. Зараз будує нові стосунки. Раніше Бакланов зізнавався, що його серце знову зайняте.

Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)