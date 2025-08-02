"Джуд Лоу відпочиває". Григорій Бакланов став обличчям Armani і вразив всіх (відео)

Актор Григорій Бакланов став обличчям парфуму модного бренду Giorgio Armani. Він підкорив мережу стильним відео, яке викликало хвилю захоплення серед підписників і колег.
Що відомо про аромат та як Бакланов підкорив мережу, розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" презентував аромат Acqua di Giò Profondo від бренду Giorgio Armani.
У своєму блозі він опублікував атмосферне рекламне відео, у якому вразив шанувальників не лише харизмою, а й глибокою емоційністю.
Аромат, обличчям якого став Бакланов, був створений парфумером Альберто Морільясом у 2020 році.
Він поєднує у собі морські ноти, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис і мускус. Його вартість на українському ринку становить близько 3000 гривень
Ролик швидко підкорив глядачів. У коментарях юзери не стримували емоцій. Не змогли змовчати й зіркові колеги актора.
Користувачі також не залишилися осторонь і висловили захоплення від відео актора.
Український актор театру та кіно народився 31 серпня 1994 року в Одесі. Здобув вищу освіту в університеті імені Карпенка-Карого.
Крім "Спіймати Кайдаша", глядачі можуть бачити його в серіалах "Сага", "Кохання та полум'я", у фільмі "Пекельна хоругва" тощо.
У березні 2024 року він офіційно розлучився з акторкою Анастасією Цимбалару. Зараз будує нові стосунки. Раніше Бакланов зізнавався, що його серце знову зайняте.
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