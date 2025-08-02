"Джуд Лоу отдыхает". Григорий Бакланов стал лицом Armani и поразил всех (видео)

Григорий Бакланов стал амбассадором парфюмов Giorgio Armani

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" презентовал аромат Acqua di Giò Profondo от бренда Giorgio Armani.

В своем блоге он опубликовал атмосферное рекламное видео, в котором поразил поклонников не только харизмой, но и глубокой эмоциональностью.

Что известно о духах Acqua di Giò Profondo

Аромат, лицом которого стал Бакланов, был создан парфюмером Альберто Морильясом в 2020 году.

Он сочетает в себе морские ноты, бергамот, мандарин, лаванду, кипарис и мускус. Его стоимость на украинском рынке составляет около 3000 гривен.

Как отреагировали в сети

Ролик быстро покорил зрителей. В комментариях юзеры не сдерживали эмоций. Не смогли промолчать и звездные коллеги актера.

"Джуд Лоу отдыхает", - написала актриса Антонина Хижняк.

"Что это за красавец?", - поддержала Анна Саливанчук.

"Уххххх", - отреагировал Тарас Цимбалюк.

"Не, ну просто Тейлор-Джонсон", - отметила Ксения Вертинская.

Пользователи также не остались в стороне и выразили восторг от видео актера.

"Ну надо предупреждать о таком контенте!"

"Страстно и чувственно... забрал лавры у Цимбалюка".

"Неожиданно, но вау! Новый образ вам очень идет.

"Красавчик".

Звезда "Спіймати Кайдаша" разорвал сеть (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Что известно о Григории Бакланове

Украинский актер театра и кино родился 31 августа 1994 года в Одессе. Получил высшее образование в университете имени Карпенко-Карого.

Кроме "Поймать Кайдаша", зрители могут видеть его в сериалах "Сага", "Кохання та полум'я", в фильме "Пекельна хоругва" и других.

В марте 2024 года он официально развелся с Анастасией Цимбалару. Сейчас строит новые отношения. Ранее Бакланов признавался, что его сердце снова занято.

Григорий Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)