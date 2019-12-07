Джошуа - Руис: где смотреть бой

Между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа состоится бой-реванш. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

7 декабря 23:00

Эр-Рияд, Diriyah Arena

Противостояние боксеров состоится на специально построенной к этому событию арене Diriyah Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 7 декабря. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "Интер".

В 21:30 стартует программа "Большой бокс", в ходе которой эксперты в студии обсудят шансы боксеров. Бой Руис - Джошуа начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

В июне Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Отметим, что победитель этого боя станет потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика, который планирует посетить бой. Также там Усику предстоит встретиться со своим потенциальным соперником Дереком Чисорой.