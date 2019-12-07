Джошуа - Руїс: де дивитися бій

Між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом і колишнім володарем цих титулів Ентоні Джошуа відбудеться бій-реванш. На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.

7 грудня 23:00

Ер-Ріяд, Diriyah Arena

Протистояння боксерів відбудеться на спеціально побудованій до цієї події арені Diriyah Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в суботу, 7 грудня. Транслювати поєдинок в прямому ефірі буде телеканал "Інтер".

О 21:30 стартує програма "Великий бокс", в ході якої експерти в студії обговорять шанси боксерів. Бій Руїс - Джошуа почнеться орієнтовно о 23:00 за київським часом.

У червні Джошуа сенсаційно програв мексиканцю технічним нокаутом в сьомому раунді і втратив всі свої чемпіонські титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Зазначимо, що переможець цього бою стане потенційним суперником українського боксера Олександра Усика, який планує відвідати бій. Також там Усику доведеться зустрітися зі своїм потенційним суперником Дереком Чісорою.