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Джошуа - Руис: прогноз букмекеров

Новости » Спорт     07.12.2019 - 14:12
Джошуа - Руис: прогноз букмекеров
Фото: Энди Руис и Энтони Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

Специалисты считают фаворитом британского боксера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа выйдет на бой-реванш против обладателя поясов по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руиса. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале "Интер" примерно в 23:00 по киевскому времени.

7 декабря 23:00
Эр-Рияд, Diriyah Arena

Букмекеры видят Джошуа фаворитом боя. Ставки на победу бывшего чемпиона принимают с коэффициентом 1,40. Тогда как успех мексиканца оценивается котировкам 2,95. На редкую в боксе ничью можно поставить с коэффициентом 28,00.

На досрочную победу британца можно поставить 1,80, а на то, что Руис защитит титулы до финального гонга - 3,75.

В июне Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Реванш пройдет 7 декабря на нейтральной для обоих боксеров территории - Саудовской Аравии. Главный бой вечера в Эр-Рияде на специально построенной к этому событию арене Diriyah Arena начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 кг перед реваншем Джошуа и Руис провели открытую тренировку перед реваншем
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