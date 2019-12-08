Джошуа обязали провести бой с Усиком в ближайшие полгода

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который накануне вернул свои титулы чемпиона мира, должен в ближайшие шесть месяцев провести защиту пояса WBO в бою с украинцем Александром Усиком. Об этом заявил президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валкарсель.

"Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Бой должен состоятся в течение 180 дней", - написал Валькарсель в Twitter.

Как уточняет Boxingscene.com, Усик и Джошуа должны встретиться в ринге до 4 июня 2020 года.

Отметим, что также британец в сжатый срок (не позднее конца мая) должен провести защиту по линии IBF, обязательным претендентом на который (аж с 2017 года) является болгарский боксер Кубрат Пулев.

Напомним, Джошуа в Саудовской Аравии взял реванш у Энди Руиса за полугодовалое поражение и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В середине октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде, и стал официальным претендентом на пояс WBO. При этом, украинец может провести поединок за временный пояс с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.