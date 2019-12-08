Джошуа зобов'язали провести бій з Усиком в найближчі півроку

Британський боксер у надважкій вазі Ентоні Джошуа, який напередодні повернув свої титули чемпіона світу, повинен в найближчі шість місяців провести захист пояса WBO в бою з українцем Олександром Усиком. Про це заявив президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валкарсель.

"Буря в пустелі закінчилася. Починається битва зобов'язань. Обов'язковий претендент від WBO - Олександр Усик. Бій повинен відбутися протягом 180 днів", - написав Валькарсель в Twitter.

Як уточнює Boxingscene.com, Усик і Джошуа повинні зустрітися в рингу до 4 червня 2020 року.

Відзначимо, що також британець в стислий термін (не пізніше кінця травня) повинен провести захист по лінії IBF, обов'язковим претендентом на який (аж з 2017 року) є болгарський боксер Кубрат Пулєв.

Нагадаємо, Джошуа в Саудівській Аравії взяв реванш у Енді Руїса за піврічну поразку і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

В середині жовтня Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді, і став офіційним претендентом на пояс WBO. При цьому, українець може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.