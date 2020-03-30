Джошуа готов провести третий бой против Руиса

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не исключает возможности проведения третьего боя против мексиканца Энди Руиса. Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, передает BoxingNews24.

Однако, с его слов, такой поединок возможен, но он состоится точно не сейчас.

"Джошуа может боксировать с любым соперником. В том числе он готов провести третий бой с Руисом. Но Энди нужно сначала несколько раз выйти в ринг, чтобы одержать парочку побед. Сейчас никто знает, как Энди поступит", - сказал Хирн.

В 2019 году Джошуа провел два кряду боя с мексиканцем Энди Руисом. В июне в Нью-Йорке (США) сенсационно проиграл техническим нокаутом в 7 раунде, а в декабре в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) взял убедительный реванш.

На данный момент британец готовится к поединку в рамках защиты титула IBF против болгарина Кубрата Пулева. Бой запланирован на 20 июня 2020 года в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм", которая вмещает 62 тысяч зрителей. Однако бой находится под угрозой переноса в связи с пандемией коронавируса.