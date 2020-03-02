Джошуа назвал дату боя против Пулева в рамках защиты титула IBF

Поединок состоится на стадионе "Тоттэнхэма"

Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа проведет свой следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня 2020 года. Об этом британский боксер написал в Instagram.

Бой состоится в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм", которая вмещает 62 тысяч зрителей.

Сам Пулев также подтвердил, что контракт на поединок подписан.

"Контракт уже официально подписан. Я счастлив, что смогу показать миру, насколько я силен", - написал болгарский боксер в Facebook.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой Пулева и Джошуа пройдет в рамках защиты британцем титула IBF.