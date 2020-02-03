ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джошуа может отказаться от боя с Усиком и титула WBO

Новости » Спорт     03.02.2020 - 11:44
Джошуа может отказаться от боя с Усиком и титула WBO
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Но только при одном условии

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на 2020 год. Об этом пишет vringe.com.

Сначала британский боксер встретится с претендентом от IBF болгарином Кубратом Пулевым, а затем и с кандидатом от WBO украинцем Александром Усиком. Однако, со слов Хирна, бой против последнего может не состояться, но только в одном случае - если удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

"Вообще-то, если Джошуа хочет сохранить все титулы, то других вариантов у него нет: сперва бой с Пулевым, затем с Усиком. Да, чемпионские пояса важны, но куда важнее боксерское наследие. Поэтому я не сомневаюсь, что если ему пришлось бы отказаться от одного из титулов ради боя с победителем схватки между Дионтэем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, то он бы на это пошел", - сказал Хирн.

Обладатель титула по версии WBC Деонтей Уайлдер сразится с бывшим объединенным чемпионом мира Тайсоном Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Бойцы встречались ранее - в декабре 2018 года свели бой вничью.

В 2019 году Джошуа провел два кряду боя с мексиканцем Энди Руисом. В июне в Нью-Йорке (США) сенсационно проиграл техническим нокаутом в 7 раунде, а в декабре в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) взял убедительный реванш.

Александр Усик пока провел только один бой в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом Чезза Уизерспуна. Следующим соперником украинского боксера может стать британец Дерек Чисора.

Джошуа предпочел бы видеть своим следующим соперником Усика Хочу в соперники боксеров вроде Усика, - Джошуа
Новости Украины Александр УсикЭнтони ДжошуаWBOБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь