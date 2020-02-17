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У Джонсона вважають надмірними умови Брюсселя для укладення торгової угоди

Новини » В світі     17.02.2020 - 01:01
У Джонсона вважають надмірними умови Брюсселя для укладення торгової угоди
Ілюстративне фото (GettyImages)

В ЄС хочуть, щоб Британія продовжувала підпорядковуватися європейськими правилами субсидіювання

Британський уряд вважає надмірними і сміховинними умови Брюсселя для укладення торговельної угоди між Великою Британією та Європейським союзом (ЄС). Про це повідомили джерела в кабінеті британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією телеканалу, в ЄС хочуть, щоб Британія продовжувала на постійній основі підкорятися європейськими правилами субсидіювання, а також надала Брюсселю можливість стежити за їхнім дотриманням. Також, в ЄС вимагають від Лондона дотримання європейських стандартів оподаткування.

У британському уряді наголосили, що подібні вимоги не висувалися до Канади, Південної Кореї і Японії, з якими Євросоюз вже уклав угоди про вільну торгівлю.

Як зазначає телеканал, члени британського уряду, а також його голова неодноразово заявляли, що в ході торговельних переговорів з Брюсселем Велика Британія не буде брати на себе зобов'язань чітко слідувати правилам і приписам ЄС.

Наголошується, що минулого тижня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий запропонувати Великій Британії безпрецедентні умови доступу до єдиного ринку, проте підкреслила, що для цього Лондон повинен буде гарантувати дотримання справедливих умов конкуренції, соціальних, природоохоронних та інших стандартів, що діють в Євросоюзі.

Нагадаємо, уряд Великої Британії планує підписати торгову угоду з Європейським союзом з нульовим тарифом і нульовий квотою після виходу країни зі складу ЄС. Нульові тарифи дозволять уникнути перевірок на кордоні між Британією і Північною Ірландією.

Також РБК-Україна писало, що Велика Британія встановила жорсткий термін для укладення торгової угоди з Європейським союзом після Brexit.

Зазначимо, що торгові переговори між Євросоюзом і Великою Британією повинні стартувати на початку березня, однак можуть швидко застопоритися через розбіжності позицій сторін. Якщо угоду про вільну торгівлю не буде укладено до кінця року, а переговорний період не буде продовжено, Британії і ЄС доведеться почати торгувати за правилами СОТ, що з-поміж іншого означає повернення численних митних тарифів.

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