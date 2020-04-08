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Джонсона оставили в реанимации на вторую ночь

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 00:40
Джонсона оставили в реанимации на вторую ночь
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Состояние Бориса Джонсона стабильное, он в хорошем настроении и дышит самостоятельно

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого обнаружили коронавирус COVID-19, оставили в реанимации на вторую ночь. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании, который сейчас вместо Джонсона возглавляет правительство, Доминик Рааб, пишет Reuters.

В настоящее время больной получает кислородную поддержку. Его состояние стабильное, он в хорошем настроении и дышит самостоятельно, без механической вентиляции легких.

"Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю про этого премьер-министра, то это то, что он боец, и он вскоре вернется к власти и быстро проведет нас через этот кризис", - сказал Рааб.

Напомним, вчера поздно вечером у Бориса Джонсона ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении Джонсона от коронавируса.

РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки от коронавирус в Британии умерли еще 854 человека, смертность резко выросла почти в два раза. Общее количество смертей от COVID-19 в этой стране достигла 6 227 человек.

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Новости Украины ВеликобританияКоронавирусБорис Джонсон
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