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Трамп поручил ведущим медикам США помочь Британии в лечении Джонсона

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 05:08
Трамп поручил ведущим медикам США помочь Британии в лечении Джонсона
Фото: Борис Джонсон и Дональд Трамп (twitter/Sun)

Президент США заявил о "сложном инновационном методе лечения"

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении от коронавируса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Американский президент сказал, что сделал это как только услышал новости о том, что Джонсона перевели в реанимацию.

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг... Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно.И они уже отбыли в Лондон... Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Он не уточнял, о каких именно компаниях идет речь. Также не уточнил, какое будет предложено лечение, сказав только, что речь идёт о "сложном, инновационном методе".

Напомним, вечером 6 апреля был переведен в реанимацию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус. В офисе Джонсона говорят, что премьера отправили в больницу, потому что через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус у него продолжают присутствовать симптомы.

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Новости Украины Дональд ТрампКоронавирусБорис Джонсон
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