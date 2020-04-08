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Джонсона залишили в реанімації на другу ніч

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 00:40
Джонсона залишили в реанімації на другу ніч
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Стан Бориса Джонсона стабільний, він в хорошому настрої і дихає самостійно

Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого виявили коронавірус COVID-19, залишили в реанімації на другу ніч. Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії, який нині замість Джонсона очолює уряд, Домінік Рааб, пише Reuters.

Нині хворий отримує кисневу підтримку. Його стан стабільний, він в хорошому настрої і дихає самостійно, без механічної вентиляції легенів.

"Я впевнений, що він впорається, тому що якщо є щось, що я знаю про цього прем’єр-міністра, то це те, що він боєць, і він невдовзі повернеться до влади і швидко проведе нас через цю кризу", - сказав Рааб.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері у Бориса Джонсона погіршився стан і його перевели в реанімацію.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що доручив провідним американським компаніям в області медицини допомогти в лікуванні Джонсона від коронавіруса.

Також РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу від коронавірусу в Британії померли ще 854 людини, смертність різко виросла майже в два рази. Загальна кількість смертей від COVID-19 в цій країні досягла 6 227 осіб.

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