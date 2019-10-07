Джонсон ждет компромисс от ЕС по Brexit

Европейский союз (ЕС) должен пойти на компромисс с Великобританией относительно сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Reuters.

Как сообщили представители Джонсона, Великобритания готова взаимодействовать с иностранными лидерами, но для заключения сделки необходим компромисс от ЕС.

"Мы готовы на ускоренные переговоры с ЕС, чтобы заключить сделку, чтобы мы могли двигаться дальше и строить новое партнерство между Великобританией и ЕС, но чтобы это будет возможно, ЕС должен соответствовать компромиссам, которые сделала Великобритания. Премьер-министр по-прежнему считает, что есть возможность заключить сделку, но ЕС должен понять, что для этого необходимо устранить "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - ред.)", - заявили в пресс-службе Джонсона.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС должно принять решение по Brexit до конца недели. В частности, должно быть принято решение относительно того, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС.