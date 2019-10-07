Джонсон чекає компроміс від ЄС по Brexit

Європейський союз (ЄС) повинен піти на компроміс з Великобританією щодо угоди по виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, передає Reuters.

Як повідомили представники Джонсона, Великобританія готова взаємодіяти з іноземними лідерами, але для укладення угоди необхідний компроміс від ЄС.

"Ми готові на прискорені переговори з ЄС, щоб укласти угоду, щоб ми могли рухатися далі і будувати нове партнерство між Великобританією і ЄС, але щоб це буде можливо, ЄС повинен відповідати компромісів, які зробила Великобританія. Прем'єр-міністр досі вважає, що є можливість укласти угоду, але ЄС повинен зрозуміти, що для цього необхідно усунути "бэкстоп" (режим підтримки перебування Північної Ірландії у складі митного союзу і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit - ред.)", - заявили в прес-службі Джонсона.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС має ухвалити рішення з Brexit до кінця тижня. Зокрема, повинно бути прийнято рішення щодо того, чи буде можливим оновлену угоду про вихід Великобританії з ЄС.